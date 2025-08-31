Verónica Sánchez, del Vino de Toro, vuelve a subir al podio en el Mundial

Tras la medalla de plata lograda en el Campeonato del Mundo de Montaña el pasado viernes, Verónica Sánchez ha vuelto a subir al podio en la localidad italiana de Meduno. La salmantina enrolada en el Vino de Toro Caja Rural tomaba parte en la prueba de Subida Vertical, también de carácter mundialista, y en esta ocasión pudo colgarse la medalla de bronce en F50.

Las participantes tuvieron que recorrer una distancia de 14.5 kilómetros, con un desnivel de 735 metros, teniendo que ser modificado el circuito debido a que la lluvia de los primeros días ponía muy peligroso el descenso. De nuevo salida, en masa y muy rápida para buscar una óptima colocación en carrera y subir lo mejor posible para ganar distancia con las rivales. Sánchez cumplió el objetivo y logró mantener la posición del podio hasta el final.

Verónica Sánchez, en el podio / Cedida

“Me voy muy satisfecha con este campeonato en el que se han batidos los récords de participación" indicó Verónica Sánchez una vez que le colgaron su flamante medalla de bronce, una presea más a su extenso y amplio palmarés, tanto nacional como internacional.