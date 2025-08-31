Fútbol
El CD Noname salda con derrota su segundo ensayo de pretemporada (2-0)
El conjunto de la interrogación plantó cara a un rival de superior categoría
C. J. T.
El CD Noname no pudo hacerse con la victoria en su segundo partido de pretemporada al caer por 2-0 en su visita al campo de un CD Santa Marta de Tormes que impuso su categoría.
La formación de Miguel Losada, pese al marcador, cuajó un buen encuentro y jugó de tú a tú frente a la escuadra charra, un bloque salmantino que decantó el partido a su favor con tantos de Tariku, a los cinco minutos, y de Kike Rodero, que sentenció el choque en el minuto 83.
El CD Noname regresa esta semana a los entrenamientos con la vista puesta ya en su siguiente ensayo, el último antes del inicio de la competición en Regional de Aficionados. Un duelo que tendrá lugar el próximo fin de semana y que tendrá al CD Ciudad Rodrigo como oponente.
