Fútbol Sala
El Burela FS se lleva el Trofeo de Ferias ante el Atlético Benavente
Los gallegos logran el triunfo de La Rosaleda (2-5)
P. F.
En esta ocasión no hubo victoria. El Caja Rural Atlético Benavente no pudo levantar el Trofeo de Ferias ante un invitado de lujo como fue el Burela FS, que hizo valer la superioridad que se le presuponía al estar en una categoría superior y buscar su regreso a Primera.
La cita volvió a ser en La Rosaleda, donde el miércoles los blanquiazules se imponían cómodamente al Albense, pero esta vez no pudo ser.
Los gallegos impusieron el ritmo desde el inicio y encontraron el camino del gol, para irse al descanso con el choque encarrillado y un 0-3 en el electrónico. Los de Macías lo intentaban, pero esta vez la suerte no los acompañó, a pesar de las rotaciones.
En el segundo tiempo, el dominio siguió siendo visitante con un equipo que controlaba los tiempos, aunque los blanquiazules se desquitaron para acercarse en el marcador, aunque no fue suficiente.
Al final un 2-5 pero buenas sensaciones de una plantilla que quiere hacer las cosas bien y luchar por regresar a la Segunda División.
Al término del choque, la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, entregó el trofeo a los vencedores de esta tradicional cita estival.
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el río Duero, a la altura del hospital Provincial de Zamora
- Detenido un conductor que huyó del accidente en el que murió un motorista a las afueras de Zamora
- Zamora tiembla de madrugada: registrado un terremoto de magnitud 2 en Sanabria
- DIRECTO | Zamora CF - Celta de Vigo B: sigue el debut rojiblanco con nosotros
- Un comentario en redes reabre el debate sobre las glorietas de Zamora
- DIRECTO | Valoran la vuelta a casa de tres pueblos evacuados en la Alta Sanabria, pero sigue el riesgo en Porto
- Luto en Sesnández por la muerte en accidente de un matrimonio marroquí
- La 'pequeña alegría' de salvar los tejos milenarios de San Martín de Castañeda