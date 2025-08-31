El Atlético Bembibre se lleva el "Ciudad de Benavente" en la tanda de penaltis

El Atlético Bembibre fue el ganador de la 53 edición del Trofeo "Ciudad de Benavente" aunque hubo que esperar a la tanda de penaltis para conocer el nombre del vencedor. Tras 90 minutos de gran igualad en el Luciano Rubio (0-0), con un buen equipo tomatero ante un rival de superior categoría, todo se decidió desde los 11 metros, y ahí los visitantes estuvieron más acertados para alzarse con el premio.