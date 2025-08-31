Fútbol
El Atlético Bembibre se lleva el "Ciudad de Benavente" en la tanda de penaltis
El tiempo reglamentario acabó con empate a cero
A. O.
El Atlético Bembibre fue el ganador de la 53 edición del Trofeo "Ciudad de Benavente" aunque hubo que esperar a la tanda de penaltis para conocer el nombre del vencedor. Tras 90 minutos de gran igualad en el Luciano Rubio (0-0), con un buen equipo tomatero ante un rival de superior categoría, todo se decidió desde los 11 metros, y ahí los visitantes estuvieron más acertados para alzarse con el premio.
