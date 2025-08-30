El Zamora CF estrena el curso con un empate que sabe a poco ante el Celta B (0-0)

El Zamora CF no pudo celebrar con victoria su regreso al Ruta de la Plata, y eso que lo mereció, al menos por ocasiones (0-0). El equipo rojiblanco fue mejor y mereció más que un Celta B que apareció poco en ataque, centrando sus energías en defenderse para evitar un gol local que hubiese hecho justicia con lo vivido. Aún así, a los de Sabas les faltó claridad y determinación en área rival, una asignatura en la que deben mejorar.

Para este primer encuentro de liguero, Sabas no experimentó, ni sorprendió demasiado con su once inicial. Con Fermín Sobrón bajo palos; Rufo y Merchán ocuparon los laterales para dejar a Erik y Luismi Luengo en el centro de la defensa; el dibujo se completó con Carlos Ramos en el centro del campo apoyado por Kike Márquez y Mario García, reforzando el ataque con Burón, Monerris y Farrel. Fue el equipo elegido para abrir el casillero de puntos y dar el primer paso hacia la historia que quiere escribir esta plantilla.

Pitido inicial y Carlos Ramos puso en juego el primer balón de esta nueva temporada, el fútbol regresaba de forma oficial al Ruta de la Plata. De nuevo en casa, no tardaron los rojiblancos en subir la presión sobre un Celta B que comenzó el curso defendiéndose y tratando de zafarse del dominio zamoranos. Buscó sorprender Monerris, también Burón, con una gran cabalgada, y Farrel, que enganchó un buen balón tras un centro de Merchán, pero ninguno estuvo lo suficientemente acertado para estrenar el marcador. Se cumplían las previsiones sobre el nuevo césped del Ruta y el Zamora se mostraba como un equipo más dominador, volcado en campo contrario y ahuyentando sin problemas el peligro cuando a los visitantes se les ocurría pasar de los tres cuartos de campo. Sin embargo, iba a costar aguantar ese ritmo y al cumplirse el primer cuarto de hora las fuerzas estaban ya más equilibradas con un Celta al que se le veía con algo más desparpajo que en los primeros compases. El tiempo avanzaba y los de la capital del Duero continuaban en su papel: sumar metros y encarar portería rival, pero la pólvora estaba mojada y faltaba más definición en las acciones, como le sucedió de nuevo a Farrell, que acarició el primer gol de la tarde tras un bueno balón que le puso Merchán.

Afortunadamente tampoco el cuadro visitante acertaba en su respuesta y eso que pudo sorprender al filo de la media hora con una buena falta que se fue línea de fondo. Llegados a ese punto, el partido era ya un intercambio de golpes, aunque el Zamora llegaba con mucha más claridad como se vio con un remate Erik; un disparo de Monerris, tras una buena jugada personal. Sin embargo, lo importante, el gol, no llegaba y ocasiones para ello sí hubo en la recta final del primer tiempo con un equipo local que moría una y otra vez en la orilla y que rozó por enésima vez el 1-0 con Kike Márquez de protagonista.

Con los deberes por hacer y el primer cambio en las filas celestes se reinició el encuentro. El guion era parecido al de la primera mitad, aunque con un ZCF más precipitado en sus acciones. Poco tardaron los de Sabas en encarar al meta vigués y el gol se mascaba en el ambiente. De nuevo Farrell fallaba ante Coke y el cansancio empezaba a hacer mella entre los protagonistas. Juan Sabas se decidió y optó por meter más oxígeno en el “verde” dando entrada a Carbonell y Eslava, buscando desatascar el ataque. Antes de que la pareja de delanteros pisase el césped llegó la jugada polémica con un gol rival que el VAR determinó que era en fuera de juego, confirmando lo que pareció desde un primer momento.

Lo que también fue una realidad es que entrada de Carbonell y Eslava dio aire al Zamora, que subió la intensidad en su juego. Los dos delanteros eran un tormento para la defensa, pero faltaba que ese paso adelante diera sus frutos, y a punto estuvo de hacerlo con una jugada entre ambos que despertó los aplausos del público a pesar de que el 0-0 seguía mandando en el Municipal.

Quedaban 15 minutos y el gol parecía un imposible que sí se estaba mereciendo el ZCF ante un filial que centraba todas sus energías en defenderse. Quemó naves el entrenador rojiblanco con los dos últimos cambios, metiendo piernas para afrontar los compases finales y superar a una defensa que se estaba adelantando a todas las acciones despejando, una y otra vez, cualquier llegada. La desesperación crecía entre los zamoranos pero la épica no llegó esta vez. 0-0 y a pensar en el siguiente.