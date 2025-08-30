Último test del verano para el CD Villaralbo frente al Moralo

El CD Villaralbo cierra hoy su periodo de preparación de cara al inicio de una Liga que arranca el próximo fin de semana. El equipo de Oji afronta su último amistoso del verano y lo hace visitando al Moralo, rival de Tercera RFEF del grupo extremeño, que les permitirá ver en qué punto se encuentran exactamente y si son capaces de plantar cara a un plantel que aspira al ascenso a Segunda RFEF. "Esto nos sirve como último partido de preparación, como la última prueba, y veremos si podemos conseguir dar la mejor versión de la pretemporada para afrontar el partido del Cristo de la semana que viene con las mejores sensaciones posibles", indicó Oji quien tiene varias dudas entre sus pupilos pro diversos problemas físicos y a los que no van a forzar.

Respecto al rival, comentó que es "un equipo que ha firmado muy bien, que se ha reforzado muy bien y que tiene las ideas muy claras" por lo que es el conjunto idóneo para ver cómo llegan a esta recta final del verano.

Tras el choque, que comienza a las 19.30 horas, el CD Villaralbo afronta un fin de semana de convivencia con el objetivo de "construir vínculos afectivos dentro del equipo para que todo eso nos mantenga durante la Liga, tanto cuando vengan buenos momentos como cuando vengan malos y tener la palabra equipo por encima de todo lo demás".

Ya la próxima semana volverá el trabajo más exigente y el estudio del primer contrincante por los tres puntos.