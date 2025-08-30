El Oviedo sorprende a la Real para conquistar su primer triunfo en Primera 24 años después

El Real Oviedo, que empezó muy impreciso, creció en el partido, acabó siendo mejor que la Real Sociedad y, gracias a un gol de Dendoncker en el primer tiempo, sumó su primer triunfo en Primera División 24 años después (1-0).

Paunovic cambió el dibujo de su Real Oviedo, pasó al habitual 4-3-3 y apostó por Fede Viñas en vez de Rondón en la punta del ataque; mientras, Sergio Francisco introducía cuatro cambios en su Real Sociedad, con Gorrotxa y Oskarsson como jugadores más destacados.

El Oviedo arrancó el partido intentando mandar, pero las pérdidas de balón dieron alas a una Real Sociedad que, sin hacer mucho, sí llegó con peligro a las inmediaciones el área de Aarón Escandell, aunque el portero carbayón no tuvo que hacer ninguna parada.

Al partido le faltaba ritmo y las interrupciones no ayudaban, ya que el juego se paró dos veces tras un choque de cabezas entre Viñas y Aihen primero, y un golpe en la rodilla de Ilyas Chaira después; precisamente, dicha molestia obligó a Paunovic a cambiar al de Ripoll, dando entrada a Hassan y pasando a Ilic a la banda izquierda.

Cuando mejor estaba la Real Sociedad, que acumulaba ya seis saques de esquina, una pérdida de Aihen permitió a Hassan correr, dejar atrás a Gorrotxa y poner un centro atrás que Dendoncker convirtió en el 1-0 con un gran disparo de zurda ante Álex Remiro.

El segundo tiempo arrancó y el Real Oviedo vivió sus mejores momentos del partido, jugando mucho en campo rival y dominando más o menos la situación, aunque la Real Sociedad siguió sumando saques de esquina y en uno de ellos Aarón Escandell evitó en el segundo palo el empate de Oyarzabal.

Mientras Sergio Francisco metía de una tacada al partido a Karrikaburu y Brais Méndez, Hassan siguió poniendo en problemas a Aihen por la banda derecha y en una de sus internadas se encontró con el palo derecho de la portería de Álex Remiro.

El partido avanzaba y el Oviedo no sufría, ya que en la Real Sociedad ni Guedes ni Barrene, los extremos visitantes, conseguían entrar en juego, algo que sí hacía Hassan en campo rival y a favor de los carbayones.

Un tiro de Turrientes a las manos de Aarón Escandell fue lo único peligroso de la Real Sociedad en los ocho minutos de descuento, tiempo en el que el Real Oviedo afianzó su primera victoria en Primera División 24 años después de la última.