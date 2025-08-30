Norris 'asusta' antes de la pole y Russell frena a Alonso

Lando Norris (1.08.972) ha liderado la tercera y última sesión de entrenamientos libres del GP de Países Bajos, seguido de cerca por su compañero Oscar Piastri, a dos décimas. Los McLaren continúan un peldaño por delante del resto, aunque deberán confirmarlo esta tarde (15:00 h) en la batalla por la decimoquinta pole de la temporada.

Fernando Alonso, que en Libres 2 logró colarse entre los dos pilotos de Woking, ha tenido una tanda más complicada y ha tenido que confirmarse con la décima posición, al verse obstaculizado por Russell en su vuelta rápida. Carlos Sainz, cuarto con Williams, también aspira a entrar en la Q3 en Zandvoort.

Recuperado

Lance Stroll , que ayer salió ileso de un pavoroso accidente en la peraltada de Zandvoort, ha sido uno de los primeros en marcar la referencia con neumáticos blandos , aunque Antonelli le ha batido con el Mercedes y poco después Alonso se ha encaramado a la primera posición de la tabla (1.11.082).

Norris, que lideró las dos sesiones del viernes con McLaren, por delante de Alonso, ha recuperado el control, bajando por primera vez de 1.11 (1.10.262), con mucho margen sobre el resto de rivales.

Su compañero Oscar Piastri, líder del Mundial a falta de diez grandes premios, ha continuado empujando hasta situarse segundo, a 71 milésimas, mientras el vigente campeón, Max Verstappen, que estrena alerón delantero en la prueba de casa, se ha colocado tercero provisional, aunque a cuatro décimas de los McLaren. Hamilton le ha superado aún con neumáticos medios y media hora de sesión por delante.

Pulso ‘papaya’

Piastri ha mejorado el tiempo de Norris (1.10.120), aunque todavía lejos de los cronos del viernes. Los coches ‘papaya’ han abierto aún más hueco con sus perseguidores, demostrando que están en su propia liga y que este campeonato será un combate a diez asaltos entre los dos pilotos de McLaren, ahora separados por nueve puntos.

Norris ha subido la ‘apuesta’ en los instantes finales de la sesión y ha rebajado en 1 segundo el registro de Piastri para escalar a la primera posición (1.08.972). Piastri ha intentado replicarle pero se ha quedado a 2 décimas, con Russell tercero ya a más de 8 y Verstappen, a 9.

Alonso ha tenido que abortar su vuelta lanzada para evitar a Russell , que se ha cruzado para entrar a pitlane y puede ser sancionado. Tras el susto, el asturiano ha vuelto a pista para intentar mejorar su tiempo y ha terminado en el top diez y Sainz ha conseguido situarse cuarto, entre Russell y Verstappen. Albon, séptimo, ha confirmado las buenas sensaciones en Williams.