El CD Villaralbo cierra la pretemporada con un empate

Se acabó la pretemporada para el CD Villaralbo, al que ya le toca ponerse en modo liga y es que la Tercera RFEF arranca la próxima semana. Tras las buenas sensaciones con las que salió el equipo azulón de su encuentro ante el Atlético Astorga, la plantilla regresaba al verde. Era el último ensayo para comprobar en el momento en el que se encuentran los jugadores, y lo que reinó fue la igualada ante un equipo, el Moralo extremeño, de la misma categoría que los villaralbinos, pero con pretensiones más altas ya que aspiran al ascenso.

Así, los de Oji lucharon y dieron la cara en todo momento, teniendo incluso opciones de anotar, aunque en esta ocasión el balón no quiso entrar. El encuentro sirvió también para que el entrenador diese vueltas a los aspectos que tienen por mejorar en los próximos días y donde deben hacer un especial hincapié. En líneas generales, el CD Villaralbo ha cumplido con creces en este periodo de preparación, donde dio buena imagen ante oponentes de alto nivel. Una vez acabado el encuentro, staff y vestuario continúan con una mini concentración de fin de semana para estrechar lazos y comenzar la semana en el mejor estado posible.