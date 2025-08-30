La camiseta rosa fantasma del Barça: no existe pero se ha convertido en un fenómeno viral

Hace cinco años que el Barça no tiene una camiseta de color rosa. Aunque si caminas por las calles de Barcelona te dará la sensación de que esto es mentira. El color ha inundado las calles, hasta discutir el lugar al azulgrana con un diseño disruptivo. Y fantasma. Ni Nike ni el Barça han presentado dicha equipación, de un tono rosa neón y con una estética parecida a la Total 90 que también tiene la tercera camiseta real del Barça esta temporada. Sin embargo, muchos son los aficionados que se han hecho con estas zamarras, hasta pensándose que es una versión oficial.

Y se ha hecho viral. La elástica, que recuerda a aquella camiseta rosa flúor de la temporada 2020/21, es una rara avis. A simple vista parece un diseño de Nike para el primer equipo, pero no hay registro de que haya sido planteado, aprobado ni presentado por la entidad azulgrana, que ve cómo aficionados pasean por la explanada del Camp Nou luciendo esa equipación. De ahí su rareza. Se desconoce de dónde ha salido el diseño que está presente en mercadillos, venta ambulante en paseos marítimos, páginas web, y tiendas de souvenirs y camisetas de fútbol. Su precio está entre los 25 y 35 euros, según el vendedor. "Es la que más vendo", confiesa Adam, vendendor ambulante en el paseo que precede a la playa de Castelldefels.

Adam, vendedor ambulante, muestra la camiseta falsa rosa que más se vende en las playas de Castelldefels. / Zowy Voeten / EPC

Es habitual ver imitaciones y falsificaciones de camisetas oficiales, que vuelven el producto menos costoso económicamente, pero en contadísimas ocasiones un diseño había aparecido de la nada para convertirse en un fenómeno de masas. Internet está lleno de tiendas que venden falsificaciones y es un mercado en auge dado a la moda de llevar las camisetas de fútbol más allá del estadio. Se ha convertido en un signo estético y, por lo tanto, cuantas más se tengan más, looks distintos uno puede crear. Ahora, con el precio actual de las camisetas oficiales, esto se convierte en una afición muy costosa. Por ejemplo, la primera equipación del Barça de esta temporada tiene un precio mínimo de 99,99 €, sin parches ni estampación.

Ahí las falsificaciones han encontrado un mercado a explotar. La necesidad de tener muchas y distintas lleva a que se creen diseños sin cesar y cuando una camiseta se hace viral, como la rosa fantasma del Barça, las ventas se disparan y están presentes en todos lados.

Pero la realidad es que el Barça tan solo ha tenido dos camisetas rosas en toda su historia. La primera vez fue en la temporada 2017-18, como su tercera equipación. La segunda, hace apenas cinco años, en la 2020/2021, con un diseño sencillo con el rosa como color predominante en "una camiseta que se inspiró en los colores del amanecer". Los detalles aguamarina y negros en cuello y mangas le daban un toque propio. Pese a no estar presente en más equipaciones oficiales, el rosa, por ejemplo, sí que se ha colado en la ropa del equipo catalán en su colección para festivales.

Este medio se ha puesto en contacto con el Barça para saber su posicionamiento y si ha afectado de alguna manera a la entidad la aparición de esta equipación. Desde la entidad aseguran que el Club "no tiene por costumbre hacer valoraciones de productos no oficiales que puedan comercializarse en circuitos que no dependen de nosotros".

