Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fütbol Sala

El Caja Rural River FS no consigue tumbar al filial del Inter

El equipo de Tercera División empató con el juvenil de División de Honor madrileño

Un jugador del Caja Rural River Z. pelea frente a varios rivales por el balón.

Un jugador del Caja Rural River Z. pelea frente a varios rivales por el balón. / Emma V. Díaz

C. J. T.

El Caja Rural River Zamora disputó este sábado su último partido preparatorio de cara a la próxima temporada en Segunda División B. Un encuentro en el que midió fuerzas con el filial del mítico Inter FS, que le superó sobre la pista del Ángel Nieto por 1-4.

A pesar del marcador, el equipo dirigido por Óscar García Poveda realizó un buen encuentro. De hecho, por momentos fueron los zamoranos los que consiguieron llevar la batuta del envite; sin embargo, la falta de acierto condenó a la derrota al equipo blanquinegro ante un filial de mucha calidad y con mayor efectividad.

Noticias relacionadas y más

La jornada de fútbol sala en el Ángel Nieto la completó el duelo entre el equipo de Tercera División del River Zamora FS y el equipo juvenil de División de Honor del club madrileño. Un duelo también muy igualado entre dos conjuntos de similar nivel que acabó con tablas en el marcador (1-1).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents