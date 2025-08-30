Fütbol Sala
El Caja Rural River FS no consigue tumbar al filial del Inter
El equipo de Tercera División empató con el juvenil de División de Honor madrileño
C. J. T.
El Caja Rural River Zamora disputó este sábado su último partido preparatorio de cara a la próxima temporada en Segunda División B. Un encuentro en el que midió fuerzas con el filial del mítico Inter FS, que le superó sobre la pista del Ángel Nieto por 1-4.
A pesar del marcador, el equipo dirigido por Óscar García Poveda realizó un buen encuentro. De hecho, por momentos fueron los zamoranos los que consiguieron llevar la batuta del envite; sin embargo, la falta de acierto condenó a la derrota al equipo blanquinegro ante un filial de mucha calidad y con mayor efectividad.
La jornada de fútbol sala en el Ángel Nieto la completó el duelo entre el equipo de Tercera División del River Zamora FS y el equipo juvenil de División de Honor del club madrileño. Un duelo también muy igualado entre dos conjuntos de similar nivel que acabó con tablas en el marcador (1-1).
