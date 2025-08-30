El Caja Rural River FS no consigue tumbar al filial del Inter

El Caja Rural River Zamora disputó este sábado su último partido preparatorio de cara a la próxima temporada en Segunda División B. Un encuentro en el que midió fuerzas con el filial del mítico Inter FS, que le superó sobre la pista del Ángel Nieto por 1-4.

A pesar del marcador, el equipo dirigido por Óscar García Poveda realizó un buen encuentro. De hecho, por momentos fueron los zamoranos los que consiguieron llevar la batuta del envite; sin embargo, la falta de acierto condenó a la derrota al equipo blanquinegro ante un filial de mucha calidad y con mayor efectividad.

La jornada de fútbol sala en el Ángel Nieto la completó el duelo entre el equipo de Tercera División del River Zamora FS y el equipo juvenil de División de Honor del club madrileño. Un duelo también muy igualado entre dos conjuntos de similar nivel que acabó con tablas en el marcador (1-1).