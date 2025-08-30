Ana Bailón y Diego Córcoba, campeones de Europa con la selección española júnior

El salvamento zamorano se erigió como protagonista del Campeonato de Europa por Naciones 2025 que se ha disputado en Polonia gracias al gran hacer de sus tres representantes: Ana Bailón, Marcos Antón y Diego Córcoba. Tres socorristas que pisaron el podio en la cita continental, consiguiendo los júnior Bailón y Córcoba subir a lo más alto e impulsar a la selección española al primer puesto en dicha categoría.

La zamorana Ana Bailón, del Salvamento Dragones, se alzó ayer campeona de Europa en la modalidad de rescate con tabla de salvamento júnior femenino en la competición que se está llevando a cabo en Polonia.

Bailón, que tomó parte en esta modalidad junto a Laura Remuzgo, exhibió una vez más su talento y subió a lo más alto del podio continental en una jornada brillante para ella. Y es que, a capítulo individual, la zamorana del Salvamento Dragones también se hizo con la medalla de plata en la prueba de sprint en playa de su categoría.

Dentro también de la categoría júnior, Diego Córcoba también consiguió colgarse la medalla de oro con la selección española y proclamarse campeón de Europa. El socorrista de Salvamento Benavente lució todo su potencial en la prueba de 4x50 metros relevo combinado en la que junto a Yago Vicente, Marcos Serrano y Jaime Rueste alcanzó la victoria. Un oro que, además, llegó con récord de España incluido en dicha modalidad, parando el crono en un fantástico 1:30.33.

Estas dos preseas no fueron el único botín con sabor zamorano que la selección española, líder de la clasificación del Campeonato de Europa por Naciones 2025, ha firmado en Polonia. Marcos Antón, también deportista de Salvamento Dragones, contribuyó al gran éxito español en la cuarta jornada del torneo al colgarse la medalla de bronce en la prueba de Rescate con tabla de salvamento en la que participó junto a Miguel Fontana. Una presea que impulsó al equipo absoluto español al tercer puesto de la clasificación.

Tres metales, un oro, una plata y un bronce, que reafirman el valor y la importancia del salvamento y socorrismo zamorano, capital para una selección española que aspira a salir campeona en Polonia.