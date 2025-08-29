Atletismo
Verónica Sánchez, del Vino de Toro Caja Rural, subcampeona del mundo F50
La salmantina lleva años defendiendo los colores del club toresano
P. F.
Verónica Sánchez se alzó este viernes con el título de subcampeona del Mundo de Montaña en F50. La salmantina, enrolada en las filas del Vino de Toro Caja Rural, se encuentra en la localidad italiana de Meduno donde este fin de semana se celebra el Campeonato del Mundo de Montaña y de Subida Vertical, dos pruebas en las que toma parte Sánchez. El debut de la deportista fue grandioso, siendo segunda en su categoría y séptima en la general.
La carrera se desarrolló con una salida en masa de todas las categorías femeninas hacia un sendero que rápidamente se estrechaba por lo que había que salir rápido para colocarse en carrera.
En los primeros kilómetros había mucho barro debido a las intensas lluvias de los días anteriores, pero durante la carrera lució el sol y lo que sí afectó a los participantes fue el calor y la humedad del bosque por el que transcurría la prueba.
Verónica Sánchez fue segunda de su categoría durante toda la carrera, por detrás de la primera clasificada F50, Marga Fullana, peleando el podio hasta el último metro.
El domingo la fondista del Vino toro Caja Rural volverá a estar en la línea de salida, será en el Campeonato del Mundo de Subida Vertical.
