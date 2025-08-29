Pelota
La pelota revive en Torres del Carrizal gracias a la Semana Cultural
La organización donará un importe a la Asociación "Corriendo con el Corazón por Hugo"
Los aficionados al mundo de la pelota están disfrutando de este tradicional deporte gracias a la Semana Cultural que se lleva a cabo estos días en la localidad de Torres del Carrizal.
El público y los pelotaris han vivido buenos juegos y partidos, hasta llegar a la gran final que tendrá lugar hoy viernes.
Además, una vez más, el deporte aporta su parte solidaria, y desde la organización se anunció que van a realizar una donación a la Asociación "Corriendo con el Corazón por Hugo", dedicada al estudio y ayuda a las enfermedades raras.
