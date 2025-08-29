Oji, entrenador del CD Villaralbo: "Mejoramos y se vio al equipo que queremos"

El CD Villaralbo regresó con derrota de su amistoso ante el Astorga, pero el entrenador de los azulones sí sacó conclusiones positivas de lo acontecido en La Eragudina. "Hemos mejorado mucho respecto a la imagen que dimos el otro día ante el Zamora B (1-1). Se ha visto al equipo que queremos durante la temporada, sobre todo en la primera parte. En la segunda parte sí nos ha costado llegar, pero no nos han complicado casi nada", indicó el técnico en rueda de prensa. Con todo, se mostró "contento" con el trabajo realizado por los suyos ante un rival de superior categoría y "que está muy trabajado".

Además, Oji alabó a su rival, con el que pugnó la pasada temporada, y cree que "tiene las ideas muy claras. Le deseo la mejor de las suertes".

Preguntado también por sus propios objetivos, insistió en que tiene que ser "salvarnos lo antes posible". "Creo que este año hay más nivel en la categoría así que vamos a intentar lograr pronto la permanencia y a partir de ahí sí vamos a permitirnos soñar". "Queremos ser ambiciosos, pero consiguiendo el primer objetivo lo antes posible", concluyó el zamorano que este sábado tiene la última prueba ante el Moralo.