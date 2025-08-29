Juan Sabas: "Me gustaría hacer historia con el Zamora CF pero soy consciente de las dificultades que hay"

Con la gente “enchufada, ilusionada por empezar bien y por hacer una temporada”. Así se encuentra el Zamora CF a pocas horas de que el balón vuelva a rodar en el Ruta de la Plata (sábado, 19.30 horas) para encarar un curso en el que las expectativas son altas. De ello son conscientes los futbolistas y el entrenador, que sabe que su equipo tiene todavía margen de mejora por delante y será más adelante cuando llegue al cenit de su capacidad. “Es verdad que hemos tenido un mes y medio de preparación, una amplia pretemporada, para aprender sobre todo los nuevos mecanismos que teníamos nosotros la temporada pasada. A conocerse entre ellos porque hay mucha gente nueva. Yo creo que hemos conseguido llegar bien, en un punto en el que tenemos que competirle a un equipo difícil” como es el Celta B, apuntó Juan Sabas quien dejó clara la importancia de estar bien física y mentalmente, y recordar también que en este periodo de preparaicón cumplieron con el reto de pasar a la fase nacional de la Copa RFEF.

Para lograr todos los retos, el míster tiene una plantilla con la que está contento y en la que cree firmemente. “Queremos ser un equipo valiente, que lleve la iniciativa del juego, que juegue en campo rival el máximo tiempo posible y, a partir de ahí, haremos diferentes estrategias dependiendo del rival, del campo, del escenario… Siempre tienes que cambiar alguna cosilla porque te encuentras un campo embarrado en el norte o más pequeño o un equipo que te juega mucho fútbol directo, habrá que adaptarse a cada circunstancia en cada momento”, comentó el madrileño quien recordó la exigencia que tienen todos para hacer una buena temporada, conscientes del alto nivel que hay en la categoría. “ Si el club tiene una exigencia alta, nosotros aplicaremos una exigencia alta y, si no podemos, pues indudablemente habrá que hacer cambios. Esto es así, esto es fútbol, ley de vida, pero la exigencia es esa, la tenemos y vamos a ir para adelante con todo”. No obstante, sí dejó claro que “es absurdo hablar de play-off y ascenso ahora, ya hemos hablado, la exigencia del club está ahí, la exigencia nuestra está ahí y ya vamos al día a día porque es cuando hay que disfrutar en el día a día, en el trabajo, en autoexigirse uno mismo, en llegar al máximo”.

Con todo, no ocultó que le gustaría hacer historia con el Zamora, pero “soy consciente de la dificultad que hay. Hay equipos que se han reforzado muy bien y que vienen de Segunda División y que son muy buenos. También están los filiales, que siempre aparecen con un talento increíble y hay equipos que siempre se meten también arriba. Lo importante es estar en el grupo de cabeza todo el año, y a partir de ahí vamos a ir viendo poco a poco dónde nos pone la competición y dónde queremos estar”.

Centrado en el primer envite, ante el Celta B, sufre la única baja de Adrián Pereda, lo que llevara a convocar a Álvaro González. El resto, disponible, aunque con hombres que llegan justos ya que salen de lesiones y dependerá de sus sensaciones la posibilidad de salir o no de inicio. “Tenemos futbolistas muy buenos, habrá que intentar que todos los futbolistas muy buenos estén en el campo juntos el máximo tiempo posible”, añadió.

Enfrente, como primer rival a batir, estará un Celta B con juventud y desparpajo que no les pondrá las cosas fáciles. “Es un equipo valiente, que te presiona, corre a los espacios y es vertical y tenemos que intentar contrarrestar su fútbol, que es muy bueno”, indicó Juan Sabas.