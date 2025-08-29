Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciclismo

José Hernández, del Zamora CX, roza el podio en una cita en Casar

El corredor del Zamora CX fue cuarto en una prueba de alto donde Airam Pérez llegó a meta el décimo primero

Zamora CX

Zamora CX / ZCX

Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

El Zamora CX ofreció una buena imagen en Casar de Cáceres, hasta donde se desplazaron los corredores de la categoría cadete José Hernández y Airam Pérez. La competición constaba de un circuito al que debían dar 18 vueltas, tomando parte junto a la categoría junior.

El mejor de los zamoranos fue José Hernández, finalizando en cuarta posición, a escasos centímetros del podio. Airam Pérez, por su parte, concluyó en la posición décimo primera completando una buena carrera.

La victoria se la llevó Carlos Tena León.

