Ciclismo
José Hernández, del Zamora CX, roza el podio en una cita en Casar
El corredor del Zamora CX fue cuarto en una prueba de alto donde Airam Pérez llegó a meta el décimo primero
El Zamora CX ofreció una buena imagen en Casar de Cáceres, hasta donde se desplazaron los corredores de la categoría cadete José Hernández y Airam Pérez. La competición constaba de un circuito al que debían dar 18 vueltas, tomando parte junto a la categoría junior.
El mejor de los zamoranos fue José Hernández, finalizando en cuarta posición, a escasos centímetros del podio. Airam Pérez, por su parte, concluyó en la posición décimo primera completando una buena carrera.
La victoria se la llevó Carlos Tena León.
