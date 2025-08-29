José Hernández, del Zamora CX, roza el podio en una cita en Casar

El Zamora CX ofreció una buena imagen en Casar de Cáceres, hasta donde se desplazaron los corredores de la categoría cadete José Hernández y Airam Pérez. La competición constaba de un circuito al que debían dar 18 vueltas, tomando parte junto a la categoría junior.

El mejor de los zamoranos fue José Hernández, finalizando en cuarta posición, a escasos centímetros del podio. Airam Pérez, por su parte, concluyó en la posición décimo primera completando una buena carrera.

La victoria se la llevó Carlos Tena León.