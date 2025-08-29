Fútbol Sala
Los equipos sénior del River se miden a la base del Inter Movistar
La jornada de fútbol sala incluye dos partidos durante la matinal en el Ángel Nieto
El Ángel Nieto acoge en la matinal de este sábado una jornada de lo más intensa en la que los dos equipos sénior del C.D. River Zamora F.S. se medirán a la cantera de Inter Movistar.
La actividad se iniciará a las 11.00 horas, con el River Zamora F.S. B, que actualmente milita en Tercera División, y el Juvenil División de Honor del Inter Movistar, y finalizará a las 13:00 con la disputa del encuentro River Zamora F.S. y el Inter Movistar B, planteles que actualmente militan en Segunda B.
El filial del Inter Movistar pondrá a prueba al conjunto zamorano, que afronta este reto con ilusión y con el objetivo de ofrecer a su público un partido vibrante, lleno de intensidad y calidad técnica.
Desde el club local se anima a todos los amantes del deporte a llenar las gradas y apoyar a los suyos y recordaron que las entradas se podrán adquirir en el pabellón con precios populares para facilitar que nadie se pierda esta fiesta del fútbol sala.
