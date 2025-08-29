Carlos Ramos, capitán del Zamora CF: "Tenemos ilusión y también mucha exigencia"

Carlos Ramos afronta, como primer capitán del Zamora CF y al igual que el resto de sus compañeros, un año “ilusionante”, pero también “exigente dentro del vestuario”, en definitiva, un año que “creo que lo vamos a llevar bien entre todos, que va a ser un bonito, pero hay que demostrarlo en el verde”. En su intervención en rueda de prensa, a pocas horas de que arranque el campeonato, el único zamorano en la primera plantilla, indicó que lo que ve más destacado en la nueva plantilla es que hay mucha gente con “hambre”. “Veo gente que ha hecho un muy buen año en otros equipos, gente muy joven, que quiere subir y seguir progresando en su carrera. Eso es lo que más me gusta, lo que más me motiva”. No obstante, sí recordó que “esto es Primera RFEF, es muy difícil y los nombres no hacen nada, hay que demostrarlo”.

En cuanto a los diferentes roles que hay en la plantilla del Zamora CF 25-26, explicó que será también importante saber gestionarlos es porque “es una temporada muy larga y tenemos también la Copa Federación. Hay que saber cuándo es el momento de cada uno y cuando no toque aportar en el campo, aportar en el vestuario, porque al final el bien de uno es el bien de todos y viceversa. Creo que todos estamos aquí para un mismo objetivo, que es estar lo más arriba posible, hacer una temporada histórica para el Zamora CF”. No obstante, Ramos no quiso hablar de ascenso porque “es algo atrevido en esta categoría” pero , admitió, “es la ilusión de la afición, la exigencia de la propiedad, la exigencia nuestra es estar lo más arriba posible y empieza por mañana”.

Por último, y ya mirando al Celta B, auguró un encuentro complicado ante un filial que viene de hacer un buen papel ante el Racing de Ferrol, aunque "nosaotros tenemos que ser el Zamora, marcar el ritmo desde el principio y más aquí, en nuestra casa".