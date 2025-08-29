El Caja Rural Atlético Benavente FS incorpora a Víctor Montes a su plantilla

El Caja Rural Atlético Benavente FS se refuerza de cara a la próxima temporada con la incorporación de Víctor Montes, ala-cierre jienense con una dilatada trayectoria en la élite del fútbol sala nacional.

Montes llega procedente de O Parrulo Ferrol FS, donde fue uno de los protagonistas del ascenso del conjunto gallego a Primera División. Su experiencia y calidad lo convierten en un jugador llamado a ser pieza clave en el nuevo proyecto blanquiazul.

A lo largo de su carrera, Víctor Montes ha defendido los colores de equipos de máximo nivel como Valdepeñas FS, Mengíbar FS, Jaén Paraíso Interior FS o Ribera Navarra FS, acumulando experiencia en las principales competiciones nacionales.

Con capacidad tanto defensiva como ofensiva, destaca por su inteligencia táctica, intensidad y compromiso, características que aportarán solidez al equipo entrenado por Macías. Desde el club señalan que con la llegada De Montes queda compuesta la plantilla con la que se luchará por los puestos más altos de la clasificación, así como por jugar el play off de ascenso a Segunda División.