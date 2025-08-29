El BM Caja Rural Zamora prueba su mejoría en León

El BM Caja Rural Zamora vuelve hoy a la pista, aunque será fuera de Zamora, en concreto en León. Los "Guerreros de Viriato" tienen esta tarde (19.30 horas) un nuevo encuentro amistoso y con esa mentalidad lo afrontan, tal y como indicó el entrenador. El objetivo para Félix Mojón y sus pupilos es "seguir rodando" y continuar encajando piezas para hacer que el engranaje del equipo funcione a la perfección cuando arranque la competición regular, lo verdaderamente importante. Además, esta cita ante Ademar B servirá para "recordar sistemas y patrones" que pretenden automatizar del pasado año y continuar creciendo en todos los aspectos, tanto físico como táctico y técnico.

Así, ante la baja de Felipe, el míster tiene a 19 jugadores disponibles, entre los que repartirá los minutos de juego frente a un filial que no les pondrá las cosas fáciles y opinan que será una buena piedra de toque. "No es un gran volumen de tiempo para cada uno, pero sí queremos que el tiempo que estén en la pista lo aprovechen a nivel concentración, intensidad y que sigamos encajando piezas, buscando sinergias y asociación de jugadores". Con todas estas premisas, el reto será continuar trabajando los sistemas defensivos, la velocidad en la circulación del balón, juegos sin balón y aspectos individuales.

Enfrente, recordó el máximo responsable de banquillo zamorano, "estará un equipo que es un filial que depende un poquito de los jugadores que disponga el primer equipo, por lo que en función de lo que el primer equipo tire de ellos, ellos se verán con más o menos potencial yeso es un poco incógnita", aclaró.

Con el plan sobre la mesa, en el BM Zamora saben que ellos deben "pensar en nosotros mismos, trabajar en lo nuestro y seguir un poquito avanzando en pretemporada. Nos quedarán después solo dos partidos, ya se va acercando ya el principio de liga y tenemos que ir afinando poco a poco", recordó Mojón.