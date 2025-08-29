Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano

El BM Caja Rural Zamora domina y gana en León

Los "Guerreros de Viriato" superan con nota un nuevo amistoso tras vencer por un contundente 26-38 al filial de Ademar

Foto de familia del BM Zamora, este viernes en León

Foto de familia del BM Zamora, este viernes en León / Cedida

Paz Fernández

Zamora

El Balonmano Caja Rural Zamora superó este viernes un nuevo compromiso amistoso. En este caso, el equipo liderado por Félix Mojón se desplazaba a León para medirse con el filial de Ademar, un equipo plagado de jóvenes y talentosos jugadores. Más allá del resultado, el reto era probarse y regresar con sensaciones positivas comprobando, en la propia cancha, la evolución del grupo.

Así, tras una primera parte mucho más equilibrada y que concluyó con un empate a 17 en el marcador, los pistacho pisaron el acelerador. Después del descanso, el equipo de Mojón no solo estuvo más sólido en defensa, sino que encontró más espacios para volcarse con una buena ofensiva y cerrar el choque con un holgado 26-38 a favor. A pesar de que el marcador siempre es lo de menos en estos casos, sí se pudo ver la progresión de una plantilla que vuelve a aspirar a todo este curso.

TEMAS

