El Zamora CF, con un ojo en el próximo miércoles

Restan unos pocos días para que el Zamora CFempiece su andadura liguera en Primera RFEFun año más. Los rojiblancos apuran los entrenamientos buscando llegar en la mejor forma posible al duelo del sábado ante el Celta Fortuna, pero más allá de ese choque, su futuro inmediato pasa también por otra cita importante: el sorteo de dieciseisavos de final de la Copa Federación.

Brillantemente clasificado tras triunfar en la fase autonómica superando a Palencia CF, CD Villaralbo y Unionistas de Salamanca, el equipo de Sabas se ha colado en el bombo de la fase nacional junto al resto de los 32 equipos que estarán presentes en el sorteo de la misma. Un acto que ya tiene escenario y fecha fijada: el próximo miércoles 3 de septiembre en el Salón "Luis Aragonés" de la Ciudad de Fútbol de Las Rozas.

En las instalaciones federativas, a partir de las 13.00 horas, se realizará el sorteo de la última fase del torneo en el que entran tanto los equipos clasificados a través de las fases autonómicas (un total de 20) como los doce clubes (cinco de Segunda RFEF y siete de Primera RFEF) que por derecho ya contaban con su plaza fruto de la posición que alcanzaron en liga durante la pasada campaña.

El sorteo será el primero de los que restan hasta la conclusión de la fase nacional, pues en cada nueva eliminatoria se volverán a emparejar a los supervivientes de esta Copa Federación, siendo todos ellos "semidirigidos", ya que se intentará emparejar a los equipos por proximidad geográfica, en lo posible.

Cabe recordar que la Copa Federación tiene como premio final el acceso a la Copa del Rey 2025-2026. Una recompensa que obtendrán los cuatro equipos semifinalistas, por lo que el Zamora CF deberá superar las tres siguientes rondas si quiere formar parte del "torneo del KO".