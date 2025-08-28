Judo
El Judo Morales se da a conocer en varios centros escolares de Zamora
El club busca nuevos pequeños judocas
El Club Judo Morales se encuentra en pleno proceso de captación, a falta de pocos días para que arranque el curso escolar. Responsables de la entidad deportiva visitaron varios colegios de Zamora, como el caso del Sancho II, y de la provincia, en Morales del Vino y de Moraleja, donde explicaron a los pequeños qué es el deporte del judo, en qué les puede ayudar, además de hacer una pequeña demostración. No obstante, el mejor momento fue cuando a los asistentes les tocó participar para hacer sus primeros pinitos en el mundo del Judo. Todo, dentro del Programa Conciliamos y el Judo, haciendo una mañana diferente y divertida a los niños a la vez que intentó difundir este arte marcial.
