Fútbol Sala
El Caja Rural Atlético Benavente supera al Albense (6-1)
El equipo de Macías vuelve este sábado a la pista de La Rosaleda para disputar el Trofeo de Ferias ante el Burela FS (19.30 horas)
Nueva victoria del Caja Rural Atlético Benavente en esta pretemporada. El club organizó una jornada de puertas abiertas para que los aficionados disfrutaran de un entrenamiento y un partido ante el Albense con el que ir calentando motores. Los asistentes disfrutaron del juego y de la victoria y es que los locales superaron al rival por un contundente 6-1 (3-1 al descanso), y mejorando prestaciones en cada cita amistosa.
Casi sin tiempo de descanso, el equipo se prepara para celebrar uno de los encuentros más especiales de la pretemporada, con motivo de las fiestas patronales de la ciudad. El conjunto blanquiazul disputará el Trofeo de Ferias 2025 frente al Burela F.S. este sábado 30 de agosto, a las 19.30 horas, en el Pabellón La Rosaleda.
El choque servirá como presentación oficial ante la afición y como una nueva oportunidad para que el equipo dirigido por Miguel Ángel Macías siga afinando su puesta a punto de cara al inicio de la nueva campaña en Segunda División B
La directiva del club invita a todos los benaventanos y aficionados al fútbol sala a llenar las gradas de La Rosaleda y acompañar al equipo en una tarde de deporte, ambiente festivo y espectáculo sobre la pista.
