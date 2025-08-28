La base de la identidad del Caja Rural CB Zamora: pasión por una ciudad

Cuando el pasado lunes se reunieron por primera vez los jugadores del Caja Rural CB Zamora sobre la pista, daba inicio una nueva temporada del equipo de Saulo Hernández. Una campaña con muchos jugadores nuevos, lo que podría conllevar a cambios en el estilo de juego o en diferentes apartados. Sin embargo, el técnico insistía en la necesidad de mantener un elemento como fijo, inamovible: la identidad azulona. Un elemento clave en el crecimiento del equipo y del club que se centra en competir sin descanso al máximo nivel para hacer sentir orgullosa a su afición. O, en otras palabras, representar a Zamora de la mejor forma posible dentro y fuera de la pista. Una filosofía que la plantilla del curso 2025-2026 trata de adquirir en estos días.

El orgullo por una ciudad es una fuerza poderosa y el Caja Rural CB Zamora la ha utilizado con éxito en campañas anteriores. Por ello, desde hace días, se trabaja en crear un grupo de trabajo que se vincule a la ciudad, a su gente. Un vestuario compacto y que pueda entender el baloncesto más allá del balón y los aros, de los focos y los aplausos.

Jacob Round, capitán y ejemplo del espíritu azulón

Esa concepción del baloncesto y la conexión con Zamora necesaria para defender con pasión el escudo se encarnan a la perfección en Jacob Round. El británico, capitán del equipo, es uno de los tres jugadores que siguen en el club de la pasada temporada y se afana ya en transmitir su conocimiento a los recién llegados.

"Hago todo lo posible para que todos, lo primero, estén lo más cómodos posible aquí", comentaba Round, señalando que lo principal es "que estén a gusto en la ciudad, con su situación" y "a partir de ahí, en la pista, intentar enseñarles". Una labor que realiza con dedicación, repartiendo la tarea con su técnico sobre la cancha: "Saulo se centra en enseñar el qué, yo pongo mi granito de arena en el cómo".

Jacob Round, jugador del Caja Rural CB Zamora. / Alba Prieto

Round, veterano en estas lides, reconoce que "los primeros días, las sensaciones siempre son buenas" y que este equipo le transmite energía positiva porque, pese a los muchos cambios del verano, "todos están poniendo el máximo esfuerzo por empezar con buen pie". "Hay muchos jugadores de diferentes sitios y con trayectorias distintas en sus carreras, pero todos tenemos algo en común: la ilusión por este club y este equipo", aseguraba el capitán, destacando que el grupo se unió antes de empezar a entrenar y que hay buena química en el vestuario.

Peris, feliz de volver a sentir Zamora

Esa energía que Round denota encuentra su representación en la sonrisa de un fichaje muy especial, Josep Peris. Un jugador que regresa a Zamora y que podrá colaborar con su capitán a la hora de inculcar la cultura local y el valor de la ciudad a un grupo con muchos jugadores extranjeros.

Peris reconocía no saber si ejercer de veterano o de novato, pero tiene claro que puede "aportar muchas cosas" a la cohesión del plantel. "Se ir a todos los lados, conozco dónde están los buenos restaurantes y a muchas personas", indicaba, apuntando que intenta "ayudar a todo el mundo en lo que necesita". "Para cualquier cosa, saben que estoy aquí", subrayaba con una sonrisa fruto del buen ambiente que se ha encontrado, algo que sabía estaba casi garantizado. "Uno de los motivos de venir a Zamora es que siempre se hacen equipos de gente buena y divertida", comentaba, reconociendo que también influyó aquella magnífica temporada del ascenso, que calificó como "increíble y "uno de los mejores años" de su carrera; y el hecho de "conocer también como trabaja Saulo y como trabaja el club, que hacen las cosas muy bien y se rodean de buenas personas".

Peris se dispone a dar un pase durante un entrenamiento del Caja Rural CB Zamora. / Alba Prieto

Peris, que busca "dar un salto de nivel, trabajando en el día a día para adaptarse a la categoría", destacaba esa gestión humana del Caja Rural CB Zamora que tan buenos éxitos ha cosechado, esa apuesta por la aportación personal de cada talento vestido de azul y la búsqueda de la palabra equipo también fuera de la pista. Un valor que ha sido clave para que toda una figura como Joey Van Zegeren se una al equipo zamorano.

Van Zegeren, el veterano que eligió la pasión zamorana

"Buscaba un club y un equipo con pasión y ambición. Hablé con Saulo y la conversación que tuvimos me dio muy buenas sensaciones. Llevo años en esta liga y quería un lugar con alma, un sitio donde sentirme a gusto", razonaba el neerlandés sobre su fichaje, destacando que durante los primeros días los motivos de su fichaje se han hecho realidad: "El vestuario es muy bueno. Todos son buenos jugadores y buenas personas. Ayer mismo tomamos un café juntos y todos tenemos la misma idea: formar un grupo unido, compacto. Algo que es muy importante en esta liga porque la temporada es larga y se necesita un buen ambiente para trabajar al máximo cada día".

Van Zegeren bota el balón bajo la mirada de Round y Saulo Hernández. / Alba Prieto

Van Zegeren, además, es consciente de que cada jugador tendrá su rol y el asume el suyo, el de un veterano llamado a tener minutos importantes. "Quiero ayudar a los jóvenes. Son buenas personas, quieren aprender y escuchan, saben que esta liga es muy dura. Aun así, creo que tendremos un buen año", destacó el pívot, marcando como objetivo colectivo "disfrutar de la temporada, cada día" y a nivel individual "seguir mejorando". Pero siempre, bajo esa visión propia del Caja Rural CB Zamora que ya se deja notar en el recién llegado. "Me encanta la ciudad, también a mí familia. La gente es muy amable", comentaba el jugador, demostrando entender ya la base de la identidad azulona.

