Bamba vive con pasión su quinta concentración de atletismo

Bamba del Vino disfrutó por a lo grande la quinta edición de su Concentración de Atletismo "Bamba Cultural", una cita que reunió ayer, una vez más, a decenas de deportistas en la pequeña localidad zamorana.

Bamba, población que apenas cuenta con un puñado de habitantes, volvió a ver multiplicada su población para convertirse en el escenario de una fiesta atlética de altura en la que no faltó detalle para agasajar a todos los participantes en las diferentes pruebas previstas para la jornada. Un programa que volvió a tener como gran protagonista la tradicional Subida al Viso, eje central de una tarde en la que vecinos de la localidad, deportistas de diferentes entidades y atletas de diversos clubes disfrutaron todos juntos de los valores de una convivencia atlética que trascendió por encima de los concursos y pruebas en los que midieron sus habilidades.