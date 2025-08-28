Atletismo
Bamba vive con pasión su quinta concentración de atletismo
Decenas de personas disfrutaron de los concursos y la tradicional Subida al Viso
J. B.
Bamba del Vino disfrutó por a lo grande la quinta edición de su Concentración de Atletismo "Bamba Cultural", una cita que reunió ayer, una vez más, a decenas de deportistas en la pequeña localidad zamorana.
Bamba, población que apenas cuenta con un puñado de habitantes, volvió a ver multiplicada su población para convertirse en el escenario de una fiesta atlética de altura en la que no faltó detalle para agasajar a todos los participantes en las diferentes pruebas previstas para la jornada. Un programa que volvió a tener como gran protagonista la tradicional Subida al Viso, eje central de una tarde en la que vecinos de la localidad, deportistas de diferentes entidades y atletas de diversos clubes disfrutaron todos juntos de los valores de una convivencia atlética que trascendió por encima de los concursos y pruebas en los que midieron sus habilidades.
