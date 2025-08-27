Zamora también manda en Aguilar de Campoo

El piragüismo zamorano mantiene su impresionante actuación dentro del Regional de Edad, campeonato regional cuya cuarta prueba tuvo lugar el pasado fin de semana en Aguilar de Campoo (Palencia). Un escenario en el que la provincia se colgó numerosas medallas, siendo el SanGregorio Ciudad de Zamora el gran protagonista al liderar la general de clubes con doce preseas.

El equipo campeón dirigido por Quique Linares subió al podio en múltiples categorías, cosechando tres oros, seis platas y tres bronces. A lo más alto del cajón subieron la cadete Ainnare García, la infantil Yaiza Faúndez y el alevín Pablo Baz, una posición de la que se quedaron muy cerca sus compañeros María Hernández, Marcos Diego, David Prieto, Irene Galván, Raúl Diego y Natalia Martín como segundos clasificados de sus respectivas categorías para engrosar un medallero que cerraron como terceros clasificados en sus regatas Paula Díaz, Ariadna Santaren y Martín Santaren.

Doce preseas vitales para la soberbia actuación de un San Gregorio Ciudad de Zamora que completó su participación con otros buenos resultados como los firmados por Marcos Prieto (4º), Celia Roales (6º), Iker Coca (7º) y Mario Bragado (8º) que llevaron al conjunto de Linares al primer puesto. El gran hacer zamorano no se limitó a la buena actuación de este club, ya que el resto de representantes provinciales también tuvieron destacada participación en diferentes regatas, llegando el Amigos del Remo a situarse en la tercera plaza de la general de clubes.

Más medallas por parte de Actividades Náuticas y Club Fluvial Villaralbo

Con cinco medallas y el séptimo puesto de la general en Aguilar de Campoo regresó el Club Actividades Náuticas, muy satisfecho con el sobresaliente desempeño de los suyos. En esta ocasión, el club obtuvo dos medallas de oro de la mano de Alicia Caballero (alevín B) y Triana Gata (prebenjamín), así como tres platas de la mano de Violeta Ramos (alevín B), Mencía Román (infantil B) e Izan Manzano (benjamín B). Un botín al que añadir los cuartos puestos de Guillem Lorenzo (benjamín B) y Anais Guichard (prebenjamín).

Los palistas del Club Actividades Náuticas celebran su éxito en Aguilar de Campoo. / Cedida

Por su parte, el Fluvial de Villaralbo realizó una excelente actuación, cosechando tres medallas, así como varios registros notables en aguas palentinas.

Manuel Esteban se alzó campeón en categoría Benjamín A, edad en la que Rubén Sánchez se hizo con el bronce. Mientras que, en la regata infantil B, Héctor Carillo subía al podio como tercer clasificado. Tres metales a los que se sumaron los cuartos puestos de Erik Pérez y Ariadna Fernández; el quinto de Olaya Yeguas; el sexto de Adán Yaguas y el décimo lugar de Marco Bragado. Resultados que llevaron al Fluvial de Villaralbo a ocupar la sexta posición de la clasificación general.

Manuel Esteban y Rubén Sánchez en el podio de la cuarta prueba del Regional de Edad. | CEDIDA

En cuanto al Piragüismo Duero, su efectividad fue notable ya que acudiendo solo con dos representantes logró una medalla de oro. El metal lo firmó Lydia Rodríguez, en mujer cadete A, mientras que su compañero Maxi Vega finalizó entre los mejores de su edad con un meritorio octavo puesto.

Sin duda, un nuevo gran éxito para el piragüismo zamorano en el Regional de Edad, donde las medallas no cesan para la provincia.