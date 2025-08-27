El Zamora CF tiene un nuevo patrocinador: Flores de Queso

El Zamora CF no para de generar noticias en los días previos a su estreno liguero del sábado frente al Celta Fortuna. La última, la unión a su proyecto de un nuevo patrocinador de cara a la temporada 2025-2026.

El club ha anunciado la incorporación de Flores de Queso a su lista de empresas colaboradoras para este curso. Una unión que presenta "con orgullo" para la entidad rojiblanca, pues para ella "este acuerdo refuerza la apuesta del club por estrechar lazos con empresas que, desde la excelencia y la innovación, mantienen vivas las raíces zamoranas".

Según indica el Zamora CF, al frente de Flores de Queso se encuentra Santiago Mohedano, "un profesional que ha llevado su propuesta gastronómica a escenarios de primer nivel nacional e internacional", destacando que su proyecto "aterriza ahora en el Ruta de la Plata" con un compromiso que "va más allá de lo deportivo" y busca "unir la pasión por el fútbol con el valor del producto de la tierra".

El patrocinio alcanzado entre club y empresa no se limitará a la presencia de la marca en el estadio, ya que el Zamora CF ha indicado que, en distintos partidos de la temporada, los asistentes a la Zona VIP del palco podrán disfrutar en directo de las creaciones de Flores de Queso, con especial protagonismo para los productos locales.