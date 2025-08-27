El Vino de Toro Caja Rural afronta el final de agosto entre podios

El Vino de Toro Caja Rural saldó una semana más de agosto consiguiendo nuevos éxitos que alargan su excelente rendimiento en este verano de 2025. Un periodo estival próximo a acabarse, cerrando así una temporaa magnífica para los "vinateros" con diferentes logros en puntos diversos de la geografía nacional.

Verónica Sánchez triunfa en Aldehuela de Yeltes

Verónica Sánchez, corredora del Vino de Toro Caja Rural, se impuso el pasado sábado en la X Carrera Popular en Aldehuela de Yeltes disputada sobre diez kilómetro de longitud en un circuito de terreno mixto (asfalto y tierra) al que los participantes dieron dos vueltas. Sánchez impuso un ritmo vivo desde el principio y se apuntó la victoria en categoría femenina con un tiempo de 38.33, subiendo a lo alto de un podio que su compañero J. Ricardo Merchán estuvo a punto de saborear al finalizar cuarto en la categoría Máster C.

Doblete toresano en Santa María del Páramo

Elena Calvete y J. Ángel Rabadán consiguieron subir al podio el pasado fin de semana en Santa María del Páramo, localidad leonesa que celebró una nueva edición de su Legua Nocturna, prueba puntuable para la Copa Diputación de Carreras Populares de León. Calvete realizó una gran carrera y acabó como segunda clasificada de su categoría (Máster A femenina), resultado que también obtuvo su compañero Rabadán quien finalizó la competición sobre el asfalto leonés como segundo clasificado de Máster B masculino.

Triple triunfo vinatero en Vita

El Vino de Toro Caja Rural fue uno de los grandes protagonistas de la Carrera Popular de Vita, localidad abulense a la que acudió con una representación que copó el podio en cada categoría en la que compitió. Tres fueron los atletas «vinateros» presentes en la línea de salida y los tres dominaron sus respectivas categorías: Roberto Rubén Jiménez y Juan San José fueron tercero y cuarto en la general, pero se alzaron campeones en Máster B y Máster D, respectivamente. Dos triunfos a los que se sumó el de J. Antonio Verdugo en Máster G.