El Villaralbo afronta un nuevo ensayo en Astorga

El conjunto de Oji busca saldar con éxito la prueba ante un rival de categoría superior en La Eragudina a partir de las 19.30 horas

Jugadores y cuerpo técnico del CD Villaralbo durante un entrenamiento. | ALBA PRIETO

C. J. T.

Zamora

El CD Villaralbo afronta hoy un nuevo compromiso dentro de su pretemporada en La Eragudina, donde a las 19.30 horas medirá fuerzas con el Atlético Astorga.

La formación azulona, que está inmersa en la semana más exigente de su preparación de cara al inicio liguero que tendrá lugar a principios de septiembre, afronta la contienda tras el sinsabor del empate firmado el pasado fin de semana ante el Zamora CF "B" en un duelo que la escuadra de Oji dominó tras el descanso.

El CD Villaralbo tratará hoy de corregir los errores de ese ensayo y buscará saltar al terreno de juego dispuesto a aplicarse con intensidad desde el pitido inicial, buscando ejecutar el plan de partido sin fisuras para dar la máxima guerra posible a un rival como el Atlético Astorga, de superior categoría y con futbolistas de enjundia. Un propósito al que podría no contribuir Sergio Barbero, "tocado".

