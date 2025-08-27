Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pádel

Martín y Segurado se llevan el Open del Náutico

En categoría femenina se impusieron en formato liguilla Merce Santos y Yoli Sánchez, que hizo doblete en mixto con Alejandro Poyo

Borja Martín y Pablo Segurado, tras ganar la final del Náutico. | CEDIDA

Paz Fernández

Zamora

Después de largas e intensas jornadas sobre la pista, el tradicional Torneo de Pádel del Club Náutico Zamora, que cumplió su XVIII edición, ya conoce a sus nuevos vencedores. Durante varios días, las pistas de la isla del Duero han estado plagadas de actividad hasta la disputa de las finales que se alargaron más de lo previsto.

En masculino, la categoría con mayor participación, los vencedores fueron Borja Martín y Pablo Segurado, que vencieron en el último encuentro a Javier Alfonso y Alejandro Poyo (4-6, 7-6, 7-6), en un encuentro intenso y no exento de un enorme nivel.

Mientras, en categoría femenina, que se disputó en esta ocaisón en formato "liguilla", las "reinas" de la pala en el Náutico fueron Yolanda Sánchez y Merce Santos, para concluir con la categoría mixta. Yolanda Sánchez repitió como vencedora, en esta ocasión haciendo tándem con Alejandro Poyo, y superando en la final a Javier Alfonso y Marta Casas (6-4, 2-6, 7-6).

Con la entrega de premios a todas las parejas finalistas se puso el broche de oro a un torneo que cuenta con la colaboración de Caja Rural de Zamora, Pádel Indoor y E.S. Camino de la Plata, que donó vales de combustible, pero también con el patrocinio de numerosas empresas que hacen posible que pueda llevarse a cabo como son Sentinel, Suministros Tres Árboles, CC Valderaduey, Empatiza, La Industrial de Pinturas, Marcial, Pablo Mena Electromontajes, Artesanía Javier o Pizpireta Complementos.

