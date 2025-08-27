Fútbol
Canito deja sin premio a un buen CD Villaralbo
El conjunto azulón jugó de tú a tú contra el Atlético Astorga en "La Eragudina"
C. J. T.
Un tanto de Canito dejó sin premio el esfuerzo del CD Villaralbo en el encuentro amistoso disputado en La Eragudina que midió las fuerzas de los azulones con las del Atlético Astorga en un duelo igualado que se decantó en favor de los locales en el segundo tiempo.
El bloque de Oji, consciente de enfrentarse a un rival de categoría superior, saltó al césped con intensidad y plantó cara desde los primeros minutos a los maragatos. La batalla, bastante equilibrada y con pocas ocasiones durante el primer tiempo, alcanzó su ecuador con 0-0 en el marcador.
El CD Villaralbo había dado un paso adelante respecto a su último amistoso y mantuvo el nivel durante el segundo acto. Sin embargo, en el minuto 54, un error fue aprovechado por Canito para hacer el 1-0 y dar ventaja a un Atlético Astorga que se defendió bien de los intentos visitantes por igualar la contienda. Un partido que deja buenas sensaciones en el bloque villaralbino, plantel que volverá el sábado a la acción frente al CP Moralo.
- DIRECTO | Valoran la vuelta a casa de tres pueblos evacuados en la Alta Sanabria, pero sigue el riesgo en Porto
- Este pequeño pueblo de Zamora ha multiplicado por 20 su población durante las fiestas
- Nueva cita de la orquesta La Misión con los zamoranos esta semana
- El detalle zamorano que es 'oro puro': se busca a la persona anónima que lo ha hecho
- Le roban en la carnicería y le funden 2.000 euros en compras
- El Ayuntamiento gana en Los Bloques 3.185 metros cuadrados de uso público
- GALERÍA | Felipe VI y doña Letizia conocen las zonas incendiadas en Sanabria: las mejores imágenes de la visita real
- Los reyes visitan el Lago de Sanabria de Zamora y dan su apoyo a la zona por el incendio