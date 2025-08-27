Canito deja sin premio a un buen CD Villaralbo

Un tanto de Canito dejó sin premio el esfuerzo del CD Villaralbo en el encuentro amistoso disputado en La Eragudina que midió las fuerzas de los azulones con las del Atlético Astorga en un duelo igualado que se decantó en favor de los locales en el segundo tiempo.

El bloque de Oji, consciente de enfrentarse a un rival de categoría superior, saltó al césped con intensidad y plantó cara desde los primeros minutos a los maragatos. La batalla, bastante equilibrada y con pocas ocasiones durante el primer tiempo, alcanzó su ecuador con 0-0 en el marcador.

El CD Villaralbo había dado un paso adelante respecto a su último amistoso y mantuvo el nivel durante el segundo acto. Sin embargo, en el minuto 54, un error fue aprovechado por Canito para hacer el 1-0 y dar ventaja a un Atlético Astorga que se defendió bien de los intentos visitantes por igualar la contienda. Un partido que deja buenas sensaciones en el bloque villaralbino, plantel que volverá el sábado a la acción frente al CP Moralo.