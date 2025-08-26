El Zamora CF marca su primer gol del curso en favor de Donantes de Sangre

Varios jugadores del Zamora CF han "marcado su primer gol" del curso este martes antes de empezar la temporada al acerarse hasta el Parque de La Marina para donar sangre en el autobús de Donantes de Sangre, colaborando así en la visibilidad de la hermandad y colaborando con su vital tarea.

"Marca un gol a la vida" es el lema del acto solidario que estará presente en el Estadio Ruta de la Plata mediante unos carteles colocados en los accesos de la instalación en esta nueva temporada. Una colaboración entre club y asociación que empezó hoy con la plantilla siendo recibida en el autobús por la presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre, Isabel Cabrera, quien agradeció el gesto altruista de estos deportistas, conscientes de la necesidad del espíritu solidario y la importancia de donar sangre.

Cabrera recordó que donar sangre es "una jugada decisiva que permite salvar miles de vidas cada día" y recordó que en cada hospital "se celebra cada donación como si fuera un gol" porque detrás de cada gota hay esperanza, salud y una nueva oportunidad para alguien que lo necesita.

El Zamora CF es consciente de la difícil realidad de los bancos de sangre y la necesidad de involucrar a jóvenes y deportistas en la misión de poder salvar vidas a través de un pequeño gesto. Por ello, desde el club se animó a toda la afición a "ser protagonista, de dar el pase perfecto y marcar ese gol que puede cambiarlo todo" con su aportación.