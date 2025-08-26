Zamora CF, Cultural Leonesa, SD Ponferradina y Ourense CF presentan su iniciativa solidaria para los afectados por los incendios

Zamora CF, Cultural Leonesa, SD Ponferradina y Ourense presentaron este martes la iniciativa solidaria con la que pretenden poner su granito de arena a la hora de ayudar a las víctimas de los incendios ocurridos en las provincias de Zamora, León y Ourense a lo largo de este verano. Una situación muy compleja que ha llevado a los cuatro clubes a unir fuerzas para recaudar fondos a través de una jornada deportiva y solidaria con dos encuentros de fútbol.

"Queremos poner nuestro granito de arena y ayudar en todo lo que está aconteciendo porque a todos se nos parte el alma", se apuntó en la puesta de largo de la iniciativa conjunta en la que se evidenció que los cuatro clubes "no han dudado en unir todas sus fuerzas para poder hacer algo" y demostrar que "en el fútbol no solo hay rivalidad, también potencia" y que puede "ser ese altavoz que llegue a todo el mundo y puede mejorar muchas de las cosas que ya se hacen".

La propuesta, un doble partido entre los cuatro primeros conjuntos de Zamora CF, Cultural Leonesa, SD Ponferradina y Ourense CF se fijó para el día 24 de septiembre, miércoles, a las 20.00 horas. Fecha y hora para la disputa de dos encuentros de 45 minutos cuya entrada está prevista que "sea gratuita, a la par que se podrán hacer donativos a través de una fila 0" que se comunicará por parte de los clubes participantes en los próximos días.

Desde los clubes señalaron que el fútbol "es una plataforma perfecta" para transmitir el mensaje de ayuda para las víctimas de los incendios y pedir que "las instituciones den el do de pecho" dando "a la sociedad lo que necesita, como las labores de prevención, dotar de recursos a todas nuestras zonas y tutelar en luchar contra estos incendios". Una realidad que esperan difundir al número máximo de personas, motivo por el que la iniciativa se llevará a cabo en el Reino de León, "ya que cuenta con mayor capacidad y el objetivo es llenar el campo".

"Nuestra idea es recaudar dinero para colaborar y transformarlo en algo, en algo que sea simbólico y ejemplarizante, en este caso queremos transformar todo ese dinero que recaudemos en una serie de kits", se detalló en la presentación de la jornada solidaria, asegurando que "se ha hablado con expertos en este tema y han aconsejado que sería básico poder dotar a esas juntas vecinales, a esos ayuntamientos de ciertos kits que ayuden en momentos complicados, ya no solo en verano".

Por otra parte, los clubes implicados en la iniciativa señalaron que también se llevará a cabo un sorteo en las horas previas a los partidos del que se informará también próximamente, destacando que la unión en solidaridad trasciende los territorios de estas entidades y que se solicita "la ayuda de toda España" para combatir contra los males de los incendios forestales en verano. "Animamos a toda España a mostrar su solidaridad porque nuestras provincias han sufrido una gran pérdida, una gran tragedia, y esperamos que todos unidos podamos colaborar a través de esa fila cero en la que pretendemos recaudar el máximo dinero posible para hacer algo importante por nuestros pueblos", se recalcó en la presentación de la iniciativa.

Por último, los organizadores del evento comentaron su intención de "retransmitir los encuentros" a través de medios televisivos, apelando tanto a televisiones nacionales como internacionales "si fuera posible" para dar la máxima difusión de esta iniciativa "tan bonita" que, desde el Zamora CF, se considera "una oportunidad y una obligación". "Estamos agradecidos por tener resta oportunidad de participar en una actividad tan bonita, para nosotros es un orgullo y también una obligación estar al lado de la gente, del aficionado", señalaron desde la entidad rojiblanca, afirmando: "el deporte, el fútbol, si tiene una grandeza, es su gente, es la afición y cuando sucede una catástrofe de esta magnitud, los clubes tienen que estar ahí". Palabras a las que se sumó la intención de "intentar llegar a todos los núcleos de población que lo necesiten" con esta iniciativa en la que ninguno de los participantes aspira a tener protagonismo, de hecho, "en la zona del palco no habrá nadie de la representación de los clubes, será el espacio de las personas que lo han pasado mal y que se merecen estar allí: Guardia Civil, bomberos, UME, Protección Civil y Servicios Sanitarios, entre otros". "Estamos agradecidos por su trabajo y creemos que deben ser los protagonistas", se subrayó.