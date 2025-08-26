El Zamora CF y otros 14 clubes del Grupo I de Primera RFEF llegan a un acuerdo: entradas a 15 euros

El Zamora CF ha comunicado hoy martes su vinculación a un histórico acuerdo dentro del Grupo I de Primera RFEF, competición en la que gracias al trabajo colectivo de diversos clubes sus aficionados se verán beneficiados a la hora de adquirir entradas para los partidos fuera de casa.

Así lo indicó el club rojiblanco, señalando que tanto los zamoranos como otros 14 clubes de la liga (Ourense CF, Barakaldo CF, AD Mérida, Athletic Club "B", CD Tenerife, CD Lugo, SD Ponferradina, Celta Fortuna, Racing de Ferrol, CP Cacereño, CD Guadalajara, Atlético Osasuna "B", Unionistas de Salamanca, CF Talavera de la Reina y Real Avilés) han acordado que "para beneficio de los aficionados a la hora de facilitar los desplazamientos", el precio de la entrada para sus partidos será de 15 euros.

Esta medida potencia la buena relación entre los rivales de la competición liguera del Zamora CF y abarata costes y reduce problemas a sus seguidores a la hora de afrontar viajes para acudir a los encuentros como visitante del equipo de Juan Sabas en los estadios de los clubes vinculados al acuerdo. Sin duda, una excelente medida que facilita al seguidor fiel de todas estas entidades disfrutar de cerca de la temporada que arranca en unos días.

Ventaja en LaLiga+

Por otra parte, el Zamora CF también anunció una ventaja exclusiva para sus abonados gracias a otro acuerdo, el alcanzado con LaLiga+. En este caso, los abonados rojiblancos podrán acceder a un 40% de descuento en su suscripción anual con este servicio. Una ventaja que el club explicó en sus redes sociales.