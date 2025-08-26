Natación
Suspendida la Travesía a Nado del Lago de Sanabria
La Delegación de Natación de Zamora señala que la prueba no se llevará a cabo por recomendación de la Junta de Castilla y León
C. J. T.
La Delegación de Natación de Zamora, como organizador de la Travesía a Nado Lago de Sanabria 2025, ha comunicado esta mañana la cancelación de la prueba prevista para este mismo fin de semana. Decisión que ha tomado por recomendación de la Junta de Castilla y León, que aconsejó no no llevar a cabo dicho evento por la situación que está viviendo la comarca de Sanabria.
"La situación que se está viviendo en Sanabria obliga a cancelar la prueba prevista para este domingo", sñelaba el ente organizador sobre la prueba prevista para el domingo 31 de agosto, manteniendo que "por precaución" no se realizará, "siguiendo las indicaciones de las autoridades pertinentes".
Por otra parte, desde la organización, indicaron a los nadadores ya inscritos que "aunque en el reglamento se indica que no habría devolución de cuota de inscripción, la Delegación toma la decisión de mantener activa la inscripción para la próxima edición", dando a entender que aquellos que ya han pagado por su plaza pasan a inscribirse en la edición del año que viene. Una decisión que comunicaron apuntando: "en caso de que alguno de los participantes inscritos no pudiera participar en la próxima edición (2026), se abriría un período de reclamación y devolución de cuota íntegra".
