El "Señor Gambito" calienta para el Torneo "Cabeza de Toro" en plena calle

Toro disfrutó el pasado lunes con la visita del misterioso "Señor Gambito", un jugador de ajedrez que hizo las delicias de los vecinos de la localidad zamorana acercando el deporte de los 64 escaques a jóvenes, niños y adultos en la semana del estreno del Torneo "Cabeza de Toro".

Tras su última parada en Tábara, el misterioso ajedrecista reapareció para deleitar con su habilidad sobre los tableros con partidas simultáneas y propuestas lúdicas en las calles de Toro, donde logró atraer la atención de decenas de curiosos y aficionados al deporte de reyes. Todo un espectáculo y una jornada cargada de alegría y valores deportivos que sirvió como perfecto aperitivo para la primera edición del primer torneo "Cabeza de Toro" que se celebrará este sábado día 30 de agosto a las 11:00 horas en el Palacio de los Condes de Requena.