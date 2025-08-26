Racing Benavente y Zamora B se verán las caras en el Trofeo de Ferias

Con motivo de las Ferias y Fiestas de septiembre, Benavente celebrará la decimosexta edición del Trofeo de fútbol organizado por el Racing Club Benavente que se enfrentará al filial del Zamora C.F. el sábado a partir de las 18.00 horas en el Alonso Pimentel. "El encuentro que enfrentará al conjunto benaventano frente al filial rojiblanco, que milita en categoría Regional de Aficionado, será un encuentro atractivo para todos los aficionados del fútbol mezclando lo deportivo con lo festivo en estas fechas" indicó la edil de deportes, Elena Justo.

Por su parte, el presidente del club benaventano, Jaime Jorge Andrés, comentó que este encuentro entre ambos equipos provinciales servirá para seguir con la "puesta a punto" de cara al inicio liguero. Una nueva temporada donde el Racing Club Benavente buscará continuar con la progresión de sus jugadores y fomentando la formación en sus categorías base.

Desde el Ayuntamiento de Benavente invitaron a todos los aficionados al fútbol a que acudan al encuentro y disfruten del espectáculo.