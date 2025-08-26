Moraleja del Vino disfruta con dos buenos partidos de pelota

El frontón municipal de Moraleja del Vino acogió dos entretenidos partidos de pelota, con motivo de la Semana Cultural que se ha celebrado estos días en la localidad, de los que los aficionados pudieron disfrutar.

En el primer encuentro, la pareja formada por Josemi y Martín se impuso al dúo Óscar- Pepe, por un tanteo final de 35-22.

Acto seguido se disputó el segundo de los partidos previstos. Los vencedores de la cita fueron Alex y Prieto II, que superaron a Barroso y Vecino con un marcador definitivo de 25-35.

Los asistentes agradecieron esta iniciativa del Ayuntamiento, que contó con la colaboración del club San Atilano que sigue promocionando este tradicional deporte.