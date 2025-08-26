Fraile y García se llevan el Cross Ribera del Eria

Jorge Fraile (CD Montañera Zamorana) y Blanca García (Atlético Salamanca) se alzaron vencedores el pasado sábado de la 15ª edición del Cross Popular Ribera del Eria, prueba que congregó a más de medio centenar de atletas para afrontar su recorrido de siete kilómetros de longitud.

Fraile acabó siendo el protagonista de la jornada en una carrera absoluta que se resolvió de forma muy emocionante, con el ganador compitiendo hasta el final con Alejandro Fernández (Benavente Atletismo) y Miguel Vara (Avitrail). Una disputa que se acabó decidiendo a pocos metros del final, con el ganador tomando distancia en el desenlace para cruzar la meta con un tiempo de 25:25, crono apenas diez segundos mejor al de sus contendientes, que entraron prácticamente juntos con el corredor del club benaventano adjudicándose la segunda plaza.

En categoría femenina, la pelea por el triunfo tuvo menos miga, ya que Blanca García marcó un excelente tiempo que, incluso, le permitió acabar en el Top-25 de la general. La juvenil firmó un crono de 34:25, superando por algo menos de dos minutos a la deportista de Benavente Atletismo Sonia Rodríguez, que alcanzó la meta con un registro de 37.10 para ganar por algo más de un minuto a la tercera clasificada, Marta Hernández (CP Agustinos).

Todos estos corredores, así como los vencedores de cada categoría, recibieron su merecido reconocimiento en la entrega de trofeos que puso fin a una nueva edición de la prueba, conocida como la "Carrera de la Sandía", fiel a su cita con el verano zamorano.