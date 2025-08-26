Fútbol Sala
Entrenamiento y partido para la afición blanquiazul: El Atlético Benavente abre las puertas de su día a día
El Atlético Benavente invita a todos sus aficionados a que acuden a La Rosaleda
El Caja Rural Atlético Benavente invita a toda la afición, y al público en general, a participar en una jornada de puertas abiertas, que tendrá lugar en el Pabellón La Rosaleda con entrada gratuita este miércoles 27 de agosto a las 20.45 horas.
Durante la sesión, el conjunto benaventano se enfrentará al Albense FS, en un encuentro de preparación que permitirá a los asistentes conocer de primera mano las primeras sensaciones y el trabajo de preparación del equipo de cara a la nueva temporada. Asimismo, los aficionados podrán disfrutar del mejor ambiente gracias a la apertura de La Rosaleda Bar, que permanecerá en funcionamiento durante toda la jornada.
Con esta iniciativa, el club refuerza su compromiso de acercar el fútbol sala a la ciudad y fomentar la conexión entre equipo y afición, invitando a todos los seguidores a disfrutar de la experiencia.
