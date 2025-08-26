Fútbol
El Benavente presenta sus equipaciones para el curso 2025-2026
El club, vestido por Macron, presentó uniformes fieles a sus colores pero con un "toque moderno"
C. J. T.
El CD Benavente presentó este martes sus nuevas equipaciones en el Edificio Administrativo El Ferial con el apoyo del Ayuntamiento de Benavente y su concejalía de Deportes. Una piel que se estrenó en presencia a presencia de la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, el Diputado Provincial de Deportes, Juan del Canto, la edil de deportes, Elena Justo, el presidente del CD Benavente, Pedro Ángel Gallego, el representante de Caja Rural, Diego Pedrero, y el distribuidor de la marca "Macron" en Castilla y León, Valeriano Prieto.
La nueva vestimenta del CD Benavente para este año presenta una imagen moderna, asociada a la marca italiana que por sexto año consecutivo dará vida a los colores del club. Uniformes que mantienen en la primera equipación el rojo que ya es identidad del club y que, para el segundo kit, lucirá el blanco como color principal. Tonos a los que acompañaron en la presentación el negro, naranja y verde de las equipaciones para los porteros, que elegirán cualquiera de estos tonos en función de los colores del rival.
Todos los implicados en la presentación de la nueva piel del CD Benavente desearon mucha suerte al club en su nueva andadura en Regional de Aficionados de la mano de Santi Redondo, señalando la firmeza de su colaboración con un club que sigue siendo destacado en el deporte de su localidad y que contará para la ocasión con un producto "muy personalizado" que saldrá próximamente a la venta para los aficionados a un precio muy competitivo: 35 euros.
- DIRECTO | Temor entre los vecinos de Sanabria ante las continuas reproducciones del incendio de Porto
- Este pequeño pueblo de Zamora ha multiplicado por 20 su población durante las fiestas
- El detalle zamorano que es 'oro puro': se busca a la persona anónima que lo ha hecho
- La vuelta de varios novillos deja un primer encierro urbano 'doble' en Toro
- Herido grave un niño de 13 años tras una caída en la antigua prisión de Zamora
- Memorias de Porto, el 'techo' de Zamora
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- ¿Dónde acaban los perros abandonados de Zamora? El hotel canino que los acoge y las posibilidades de adopción