El Benavente presenta sus equipaciones para el curso 2025-2026

El CD Benavente presentó este martes sus nuevas equipaciones en el Edificio Administrativo El Ferial con el apoyo del Ayuntamiento de Benavente y su concejalía de Deportes. Una piel que se estrenó en presencia a presencia de la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, el Diputado Provincial de Deportes, Juan del Canto, la edil de deportes, Elena Justo, el presidente del CD Benavente, Pedro Ángel Gallego, el representante de Caja Rural, Diego Pedrero, y el distribuidor de la marca "Macron" en Castilla y León, Valeriano Prieto.

La nueva vestimenta del CD Benavente para este año presenta una imagen moderna, asociada a la marca italiana que por sexto año consecutivo dará vida a los colores del club. Uniformes que mantienen en la primera equipación el rojo que ya es identidad del club y que, para el segundo kit, lucirá el blanco como color principal. Tonos a los que acompañaron en la presentación el negro, naranja y verde de las equipaciones para los porteros, que elegirán cualquiera de estos tonos en función de los colores del rival.

Todos los implicados en la presentación de la nueva piel del CD Benavente desearon mucha suerte al club en su nueva andadura en Regional de Aficionados de la mano de Santi Redondo, señalando la firmeza de su colaboración con un club que sigue siendo destacado en el deporte de su localidad y que contará para la ocasión con un producto "muy personalizado" que saldrá próximamente a la venta para los aficionados a un precio muy competitivo: 35 euros.