Ajedrez
Benavente acogerá el Autonómico de Veteranos +50
La cita tendrá lugar durante los días 6 y 7 e septiembre
El Hotel Villa Benavente acogerá el 6 y 7 de septiembre el Campeonato Autonómico de ajedrez para veteranos a partir de 50 años, un certamen organizado por la Federación de Castilla y León que cuenta con la colaboración del C.D. Ajedrez Benavente y que se desarrollará mediante el sistema suizo a seis rondas.
La prueba deportiva contará con dos categorías: Supra 50 para nacidos en 1975 y anteriores y Supra 65 para nacidos en 1960 y anteriores, que se enfrentarán en rondas de 30 minutos mediante el sistema suizo de juego. Los resultados de esta prueba servirán para el sistema de clasificación ELO, sistema utilizado por la Federación Internacional de Ajedrez que mide la habilidad de los jugadores de ajedrez. Desde el C.D. Ajedrez Benavente, su presidente, Julián Morán destacó la celebración de un evento de estas características en la ciudad lo que supone un respaldo al trabajo que el club de ajedrez con su escuela municipal y con la escuela de adultos. Morán incidió en el gran papel que juegan deportes como el ajedrez en personas de avanzada edad para luchar contra las enfermedades cognitivas. Las personas que deseen participar en este trofeo deberán estar federados y podrán inscribirse en la web ajedrez-zamora.com, en el correo electrónico zamoraclub@gmail.com o en el teléfono 680 431 362.
- DIRECTO | Temor entre los vecinos de Sanabria ante las continuas reproducciones del incendio de Porto
- Este pequeño pueblo de Zamora ha multiplicado por 20 su población durante las fiestas
- El detalle zamorano que es 'oro puro': se busca a la persona anónima que lo ha hecho
- La vuelta de varios novillos deja un primer encierro urbano 'doble' en Toro
- Herido grave un niño de 13 años tras una caída en la antigua prisión de Zamora
- Memorias de Porto, el 'techo' de Zamora
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- ¿Dónde acaban los perros abandonados de Zamora? El hotel canino que los acoge y las posibilidades de adopción