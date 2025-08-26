Benavente acogerá el Autonómico de Veteranos +50

El Hotel Villa Benavente acogerá el 6 y 7 de septiembre el Campeonato Autonómico de ajedrez para veteranos a partir de 50 años, un certamen organizado por la Federación de Castilla y León que cuenta con la colaboración del C.D. Ajedrez Benavente y que se desarrollará mediante el sistema suizo a seis rondas.

La prueba deportiva contará con dos categorías: Supra 50 para nacidos en 1975 y anteriores y Supra 65 para nacidos en 1960 y anteriores, que se enfrentarán en rondas de 30 minutos mediante el sistema suizo de juego. Los resultados de esta prueba servirán para el sistema de clasificación ELO, sistema utilizado por la Federación Internacional de Ajedrez que mide la habilidad de los jugadores de ajedrez. Desde el C.D. Ajedrez Benavente, su presidente, Julián Morán destacó la celebración de un evento de estas características en la ciudad lo que supone un respaldo al trabajo que el club de ajedrez con su escuela municipal y con la escuela de adultos. Morán incidió en el gran papel que juegan deportes como el ajedrez en personas de avanzada edad para luchar contra las enfermedades cognitivas. Las personas que deseen participar en este trofeo deberán estar federados y podrán inscribirse en la web ajedrez-zamora.com, en el correo electrónico zamoraclub@gmail.com o en el teléfono 680 431 362.