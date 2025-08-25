Marco Ratón y Tania Sánchez ganan en Samir de los Caños

Marco Ratón y Tania Sánchez fueron los grandes vencedores del X Cross de la Caldera, celebrado en Samir de los Caños con presencia de decenas de atletas que disfrutaron de una jornada de lo más deportiva. En solitario y con un tiempo de 29:53 tras recorrer los 8 kilómetros de circuito, Marco Ratón se hacía con el título. Segundos después llegaba a término el también zamorano Santiago Mezquita, para completar el podio masculino con Jaime Crespo.

El trío vencedor masculino: Marco Ratón, Santi Mezquita y Jaime Crespo. | SMARTCHIP

Por lo que respecta a la categoría general femenina, la victoria fue para Tania Sánchez, de la Montañera Zamorana, que paró el tiempo en 37:35. La segunda posición fue para Nerea Felipe, y el bronce para Cristina Ramos.

Además del Cross Popular, la cita contó con carreras para los menores donde los más pequeños del municipio y alrededores disfrutaron, bien animados por familiares y amigos.

Un año más, en su décimo aniversario, esta carrera fue todo un éxito del que disfrutaron vecinos y veraneantes.