Atletismo

Marco Ratón y Tania Sánchez ganan en Samir de los Caños

Los atletas fueron los grandes vencedores del tradicional Cross de la Caldera, que respaldaron decenas de corredores

Tania Sánchez, acompañada de Nerea Felipe y Cristina Ramos. | SMARTCHIP

Tania Sánchez, acompañada de Nerea Felipe y Cristina Ramos. | SMARTCHIP

Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

Marco Ratón y Tania Sánchez fueron los grandes vencedores del X Cross de la Caldera, celebrado en Samir de los Caños con presencia de decenas de atletas que disfrutaron de una jornada de lo más deportiva. En solitario y con un tiempo de 29:53 tras recorrer los 8 kilómetros de circuito, Marco Ratón se hacía con el título. Segundos después llegaba a término el también zamorano Santiago Mezquita, para completar el podio masculino con Jaime Crespo.

El trío vencedor masculino: Marco Ratón, Santi Mezquita y Jaime Crespo. | SMARTCHIP

El trío vencedor masculino: Marco Ratón, Santi Mezquita y Jaime Crespo. | SMARTCHIP

Por lo que respecta a la categoría general femenina, la victoria fue para Tania Sánchez, de la Montañera Zamorana, que paró el tiempo en 37:35. La segunda posición fue para Nerea Felipe, y el bronce para Cristina Ramos.

Además del Cross Popular, la cita contó con carreras para los menores donde los más pequeños del municipio y alrededores disfrutaron, bien animados por familiares y amigos.

Noticias relacionadas y más

Un año más, en su décimo aniversario, esta carrera fue todo un éxito del que disfrutaron vecinos y veraneantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents