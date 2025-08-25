Juan Sabas, entrenador del Zamora CF, tras ganar a Unionistas: "En líneas generales, fuimos mejores"

El Zamora CF entra en semana de Liga y lo hace por la puerta grande, con la satisfacción de haber cumplido con el objetivo de pasar a la fase nacional de la Copa RFEF. A partir de ahora, toca esperar nuevo rival para una competición que se intercalará con la Liga, pero para la que la plantilla rojiblanca está preparada, tal y como confirmó el entrenador.

Respecto al encuentro ante Unionistas, Juan Sabas recordaba que no era un típico partido de pretemporada porque tenían unas exigencias mínimas y todo pasaba por sacar un resultado positivo “y lo hemos conseguido”. “Creo que, en líneas generales, hemos sido mejores. Es verdad que analizar un partido cuando te quedas con uno más es complicado, pero hemos tenido rachas en las que se ha visto cosas muy interesantes y otras que tenemos que mejorar porque estamos todavía en verano”.

Respecto a la imagen del equipo con uno más durante toda la segunda parte, sí admitió que “no hemos tenido esa pausa y esa tranquilidad para poder hacer daño. Y luego hemos tenido varias opciones para poder rematar el partido y no hemos estado con claridad en los últimos metros, pero al final hemos acabado con dos delanteros, con dos extremos… hemos intentado el poder tener gente arriba para tener llegada”, apuntó el madrileño e el quien cree que en el aspecto en el que su equipo ha estado más flojo es el de la creación.

Ahora, insistió, toca pensar en el Celta Fortuna, rival “complicado y con buenos jugadores” ante el que sumar los primeros tres puntos.

Sobre cómo llegan los suyos y la valoración de la temporada, está convencido de que el equipo, defensivamente, va a seguir una línea muy fuerte y arriba “cuando la gente tenga más chispa y tenga más rodaje, vamos a hacer mucho daño”.