Clavería, jugador del Zamora CF: "No se asciende ni se juega un play-off en noviembre"

Tras cumplir en Benavente en un encuentro ante Unionistas que todos afrontaban con la mentalidad clara de pasar de pase, toca hacer balance y pensar en la Liga. Así lo aseguró Pablo Clavería, uno de los capitanes quien confirmó que ahora deben quedarse con las sensaciones, ir cogiendo conceptos y cada vez más confianza, algo que favorece el encuentro ante Unionistas, un rival de su categoría.

Lo que sí tiene claro el rojiblanco es que ahora empieza una nueva fase, de partidos oficiales intercalando la Liga con la Copa RFEF, e insistió que equipo para ellos hay de sobra “y para más”. “Creo que tenemos que estar todos disponibles, ponérselo difícil al míster, que él sea el que se rompa la cabeza, que para eso es su trabajo, y el nuestro es entrenar y ponérselo difícil. Ir para adelante con todo lo que venga”, insistiendo en que la competencia en el vestuario es buena para todos para aumentar el rendimiento.

Además, también tuvo palabras para la afición a los que pidió que les ayude, algo que no tiene duda que va a suceder para después recordar que “no se asciende en noviembre, ni se juega un playoff en noviembre. Les pido que tengamos calma, pero que estén con el equipo que hay dentro, sí que sabemos que lo daremos todo para cumplir esos objetivos”.

Con todo, insistió en que llegan a la Liga buenas condiciones, y ahora toca ir a por todas en cada partido, pero también disfrutar del proceso.