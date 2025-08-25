El CD Villaralbo, dispuesto a crecer tras el empate ante el Zamora CF "B" (1-1)

El CD Villaralbo saldó con tablas (1-1) un nuevo ensayo de pretemporada disputado en "Los Barreros" frente al Zamora CF "B". Un derbi que permitió a ambos conjuntos avanzar en su puesta a punto para el inicio de la competición liguera el próximo mes.

El Zamora CF "B" golpeó primero con el 1-0 superada la media hora de juego, marcador que imperó al descanso y que fue capaz de equilibrar Peralta en el ecuador de la segunda mitad con el 1-1.

Este lunes, tras la disputa del encuentro, Oji valoró el empate como una forma de seguir creciendo. "Es el primer partido en el que no nos sentimos identificados con lo que vimos porque el equipo no afrontó el encuentro como se había preparado. El Zamora CF salió mejor, más motivado y no dimos ese paso al frente que se necesitaba hasta el descanso", analizó, añadiendo: "a partir de ahí, el choque cambió y sí vimos a un Villaralbo que generó ocasiones y pudo ganar".

Precisamente, esa imagen final del choque ante el Zamora CF "B" es la que espera ver el técnico azulón este miércoles en casa del Atlético Astorga en el primero de los compromisos "de una semana dura con cuatro entrenamientos y dos partidos" para los suyos. "Es una semana compleja en la que nos medimos a dos rivales superiores a nosotros a día de hoy (los leoneses y el Moralo CP)", apuntaba el entrenador, confiando en que "el equipo vuelva a ser ese que se vio contra el Zamora CF o contra el Palencia" en las últimas grandes citas de la pretemporada. Dos duelos que se encaran con la duda de Barbero, que acabó "tocado" el duelo ante el filial rojiblanco.