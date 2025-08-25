El Caja Rural CB Zamora ya está en marcha

La ilusión azul ya está en marcha. El Caja Rural CB Zamora regresó este lunes a los entrenamientos sobre la pista del Ángel Nieto, esa que ha sido testigo de su crecimiento en las últimas temporadas y sobre la que los hombres de Saulo Hernández esperan seguir encandilando a su afición un año más en Primera FEB. Una competición apasionante, cargada de espectáculo y calidad que ya hizo el pasado curso las delicias de los aficionados al baloncesto y que promete emociones todavía más fuertes para la campaña que arrancará en unas semanas.

Tras superar reconocimientos médicos la semana anterior, el bloque de Saulo Hernández volvió a la pista y dejó las vacaciones atrás. Un periodo estival en el que su plantilla ha cambiado notablemente en cuanto a nombres, pero no a nivel de ilusión, compromiso y profesionalidad. Al menos, por lo que se pudo ver en la primera jornada de entrenamientos con los nuevos fichajes como grandes protagonistas. Tanto en el Manuel Camba, donde arrancó la acción con una sesión matinal, como por la tarde ya en el hogar del plantel azulón.

Jacob Round, indiscutible capitán del cuadro azulón durante los últimos años; Jonas Pauksté, referencia en la pintura del Caja Rural CB Zamora desde LEB Plata; y Omar Lo, que llegó como refuerzo de lujo en LEB Oro, dieron la bienvenida a sus nuevos compañeros para una nueva aventura en la segunda categoría del baloncesto español. Socios entre los que destacaba Josep Peris, que iniciaba su segunda etapa en Zamora tras haber vivido el ascenso a Primera FEB. Una cara conocida entre los nuevos fichajes que se van adaptando a la identidad del Caja Rural CB Zamora, una filosofía que Saulo Hernández marcaba como principal objetivo a alcanzar en estos primeros días de trabajo.

«Es importante que lo que hemos construido durante muchos años, todos los jugadores que estén con nosotros entiendan que están en un club humilde, que intenta trabajar mucho y representar la ciudad lo mejor posible. Creo que esa filosofía es lo que hace que la afición se sienta orgullosa y es algo que no llega de la noche a la mañana, hay que trabajarlo y sentirlo», comentaba ayer Saulo Hernández, asegurando que «la pretemporada es un escenario ideal» para afianzar la identidad del nuevo CB Caja Rural Zamora.

Ese trabajo, al igual que el curso, arrancó ayer con «sensaciones positivas» para Saulo y lo suyos en unas primeras sesiones «cargadas de energía» y que contaron con la presencia de los canteranos Carlos y Rubén. Dos efectivos más que ayudaron a que las sensaciones sean «muy positivas» para un grupo que ya destila ilusión y que se pondrá a prueba en unos días con la disputa de su primer ensayo.