El Caja Rural CB Zamora confirma su hoja de ruta durante la pretemporada

El Caja Rural CB Zamora arranca hoy lunes su pretemporada, tras superar sus jugadores las rigurosas pruebas médicas pertinentes, y lo hace con un calendario de encuentros fijados en las próximas semanas para ponerse a punto de cara a su segundo curso en Primera FEB. Una preparación que cuenta, a día de hoy, con cinco encuentros fijados en el calendario.

El conjunto de Saulo Hernández no tardará mucho en realizar su primera prueba después de dejar atrás el verano. El próximo sábado día 30 de agosto celebrará su primera amistoso. Lo hará en Pereiro de Aguiar, CAB Ourense, en un duelo con "aforo muy limitado" en el que se dejarán ver las primeras pinceladas del potencial azulón.

Después de este primer ensayo, la semana siguiente, llegará el reto de la Copa Castilla y León 2025, cuya fase previa enfrenta al Caja Rural CB Zamora contra el CB Tizona Burgos (5 de septiembre, 20.30 horas) y Palencia Basket (7 de septiembre, 18.00 horas) en el Ángel Nieto. Dos choques en busca de la final del torneo provincial frente al San Pablo Burgos que, además, supondrán el estreno en casa de los de Saulo Hernández.

A continuación, la pretemporada azulona tendrá su siguiente encuentro el 12 de septiembre. Será también en el Ángel Nieto, a las 20.00 horas, y el rival para dicha ocasión será el Melilla Baloncesto. Un partido que está separado cuatro días de la última prueba fijada en el calendario de pretemporada azulón a fecha de hoy: el encuentro del martes 16 contra el Obradoiro CAB. Una contienda que se celebrará en el Pabellón Lydia Valentín de Ponferrada.